{ 3 октября 2016 }

Лиам Гэллахер пообещал «свалить» в случае провала альбома

Рубрики: [Музыка]  

Лиам Гэллахер заявил, что, вероятно, «навсегда свалит», если его грядущий сольный альбом не найдет отклик среди слушателей. Дебютный сольник экс-вокалиста Oasis и Beady Eye выйдет в 2017 году на лейбле Warner Bros Records, напоминает NME.

— Боже, я не знаю, это так нескоро… Хорошие песни, хороший вокал, рок-н-ролл, дружище, вещи, которые не требуют особого осмысления, — заявил он в интервью Metro. — Не слишком длинные гитарные соло, никаких барабанных соло, без сумасшедших клавишных, просто в лоб. Это хорошо.

По словам Гэллахера, он решил записать альбом после неудачного опыта с Beady Eye, с которой «просто не сложилось». Коллеги музыканта по группе считают, что он вкладывал в развитие коллектива «недостаточно души».

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