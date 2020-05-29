Найти в моменте реальные данные по экономической ситуации в Америке невозможно, они засекречены и выходят всегда чуть позже, в слегка «подправленном» виде. Это нормально и эта практика одинакова для почти всех стран.

Однако, даже от тех «запоздалых» данных, что мы можем увидеть по ситуации в США — начинает шевелится шевелюра на всех частях тела ушибленной бабушки.

Такого масштабного п@здеца не происходило еще НИКОГДА за весь период истории Америки. Если вы понимаете, о чём я.

Мир решил угробить экономическое само себя заради нескольких сотен тысяч пострадавших от короны. Это не претензия, если что. Факт.

Окей, человеческая жизнь БЕСЦЕНННА. Настолько бесценна, что правительство готово сжечь все запасы, влезть в десятикратные долги на миллиарды (это не преувеличение) и УГРОБИТЬ еще несколько миллионов (десятков, сотней?) жизней, совершенно ни в чём не повинных людей, которые избежали заразы в виде короны (на голове Трампа?) — но выхватят своего новичка, чуть позже. В виде суицидов (которые уже бьют все рекорды даже ВОЕННОГО времени), психических расстройств и навсегда съехавших катушек, домашнего абьюза (от тех животных, кому было похуй всегда, а теперь они вообще с цепи сорвались). Я даже не начинаю заикаться о потерянных семейных бизнесах, стоявших десятки лет и передававшихся из поколение в поколение, и всяких мелких барыг, которые как тараканы сдохли миллионами под первым же пуком баллончика дуста-короны. Люди начали стреляться, обьявлять банкротства, на улицах всё больше пестрят обьявы RENT и даже продажи уже целых бизнес парков. Начали лопаться владельцы коммерческой недвиги под сдачу, а не просто единичные тенанты.

Только за апрель 2020 года дефицит бюджета США превысил ГОДОВОЙ за последние 7 лет. Это в 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) раз больше.

Кассовый разрыв уже приблизился в ТРИЛЛИОНУ, хотя обычно, учитывая даже апрельскую ежегодную возню с налогами — это не более 210 миллиардов. Это пятикратный п@здец.

СБОР налогов упал в 10 раз с корпоративных товарищей и в 4 раза с частников.

ОДНАКО, невероятно выросли РАСХОДЫ:

Общий расход 553 миллиарда (вы вообще врубаетесь в порядок цифр?) — я не буду расписывать подробно на что ушли эти деньги, но среди них, например, есть расходы на медучреждения и медстраховки. Тут интереснее.

В общей сложности, на всех 300 000 обратившихся или заболевших (кто просто спросить, кто за тестом, кто переболел дома, кто в больнице, кто вообще умер, но его старались спасать изо всех сил) — было выделено по 500 000 долларов на КАЖДОГО человека. Эта сумма включает всю канитель со страховками. Но вы только попробуйте осознать МАСШТАБЫ этой, не побоюсь этого слова АФЁРЫ тысячелетия.

В кризисе 08-09 года было вкинуто в экономику 550 миллиардов, заработано 420, совокупный дефицит ЗА ГОД стал 1.42 триллиона.

А тут, мы за МЕСЯЦ сожгли ТРИЛЛИОН и еще нет данных за май… принимаемые меры не то чтобы не адекватны, они просто перпендикулярны сложившейся ситуации. Такое ощущение (а кто я, чтобы вещать истину?), что под покровом ночи и полностью благовидного предлога, растаскивается всё имущество престарелых родителей. Откуда? Из наших карманов. Ведь за всё, в конечном итоге, заплатят рядовые. Отставить. Крууг-ом! Ать два ать два ать два.

Как вы считаете, что думает правительство, которое в ответ на пандемию, учитывая и так сложное время и колоссальный долг, вкидывает суммы в 3-4 раза больше этого долга в экономику?

Эти ребята ОЧЕВИДНО понимают, что такие деньги НИКОГДА не возможно будет вернуть. Это всё невозвратное. Это всё, приведет к самой сильной инфляции за всю историю в очень скором будущем. Это похоже на способ утопить старую экономику и придумать новый доллар, взамен старому, обременённому подагрой сената и вшами из третьих стран. Блять, красиво топят Титаник то? А? Кто напишет сценарий на эту тему? Кто снимет фильм про это? А не про «ой мы все герои сидим дома ой как сложно не ори на меня моя личность страдает ойфсё».

И мы все, повторяю ВСЕ (страны) за это заплатим.

Это, вашу мать, звучит очень пафосно, потому что это действительно ОЧЕНЬ пафосно и происходит прямо сейчас, на ваших глазах.

А вы и дальше думайте, что корона это просто случайность и правительства делают что могут. Что могут, ага.

Что ХОТЯТ.