В стратегическом маркетинге есть такой термин — «ранние последователи».

Работает это примерно так. Apple выпускает первый айфон и снимает с рынка супержирные сливки.

Через год Samsung выпускает свой гэлакси и тоже начинает зарабатывать. Не так много конечно, как покойный Стив Джобс, но на хлеб с маслом хватает.

Политическая стратегия России — это попытка быть именно «ранним последователем». Кому? Конечно Штатам. Со времен Хрущева тут ничего не меняется. Космос, кукуруза и стиральная машина в каждый советский дом — пришли исключительно благодаря американскому примеру и желанию «догнать и перегнать»

Это неплохо работает, пока Америка сохраняет свое лидерство. Но стоит Америке дать слабину и слегка в чем-то обосраться — подражатели вообще оказываются в полном говне.

Так было с ковидом.

Российская власть до последнего смотрела, какие шаги предпримет Америка в борьбе с эпидемией.

Ни пример Италии, ни Германии, ни тем более Китая (все же знают, что Китай — подражатель) в Москве никого не интересовали.

Границы начали закрывать и вводить самоизоляцию только после того, как это сделал Вашингтон. А до этого мы только отправляли военных химиков обрабатывать хлоркой итальянцев.

Отменят самоизоляцию сразу после того, как это произойдет в США.

На этом правда сходство заканчивается. Стратегия «раннего последователя» совершенно точно не касается экономических мер. Тут мы — действуем как настоящие новаторы и первопроходцы.