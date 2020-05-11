Для меня Гранин умер как писатель и человек, когда выступил со своей речью, где он слезно повествовал о людоедстве в Ленинграде.
Это его речь ничем не отличается от речи «Коли с Уренгоя».
НЕ БЫЛО людоедства в Ленинграде. Мои дед с бабкой — блокадные дети. 3 и 5 лет. Перенесли весь ужас голода.
Сами это и не помнят — отрывками. Образами. Как вдыхали аромат супа из вороны, которую подстрелил военный -сосед и принес им — детям.
Как мать принесла с завода Воскова — банку сгущенки и чуть забеливала «чай» и как это было восхитительно вкусно.
Но суть не в этом. А в том, что идет целенаправленное «озверение» блокадников-ленинградцев. Их стараются скроить по своим меркам. Все эти шендеровичи, каспаровы, улицкие и иже с ними — они не задумались бы — и убивали бы, и жрали.. натура такая — сатанинская.
А детей и младенцев убивать не надо было — зачем труды -то такие? Трупы лежали везде. На тротуарах. на обочинах. И сумасшедшие от голода были.
Вот только город не был парализован — было патрулирование, работали госпитали и больницы, работал завод Воскова. Были волонтеры, общественные команды, работающие на завалах после бомбежек. Функционировали исполкомы.
Были и единичные случаи людоедства — уродовали трупы. Их расстреливали. Дела заводились уголовные. Архивы открыты — таких там немного.
А вот мерзость опорочивания сейчас во весь рост идет.
Ну а слухи — они были всегда. И сейчас найдутся, которым одна знакомая другой знакомой рассказывала.
Мне тоже бабка— блокадница рассказывала, что кто-то слышал, что где-то торговали пирожками с человечиной.. насчет человечины — ладно, а где муку-то брали?
Вот только сразу хочется сказать — пароли, адреса, явки. И за брехню — к стенке.
И ведь что паскудно — оплевали всех моих родственников, тех, которые лежат на Серафимовском в братской могиле — недосуг было для одиночных, на Сестрорецком, в Лисьем Носу. Те, которые умерли от ГОЛОДА. Как и тысячи других. Которым не пришло в голову стать трупоедами и людоедами.
А эти — скоты. И даже не знаю, кто больше — те, которые выдают свои больные фантазии или те, что как поганые мухи их разносят.
Будьте вы прокляты со своими мерзкими языками.