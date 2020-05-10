Ты задумалась, моё промолвив имя,

И сказала, притаившись, словно мышь:

— У меня с тобой иначе, чем с другими,

Понимаешь ли ты это, мой малыш?

Мне с тобой не так, как с ними, понимаешь,

Мой смешной и недоверчивый чудак!

Я торчу, когда меня ты обнимаешь,

А другие это делают не так!

Бездуховно как-то делают и вяло,

И к тому же у тебя не как у них.

Я с другими ничего не испытала,

Словно, в общем-то, и не было других!

Разве что-нибудь с твоим сравнится дулом?

Неужели не поймешь ты одного —

Я с другими не была, как ты подумал,

Ну а если и была, то что с того?

Мне вообще с другими скучно, если честно,

К ним меня не заманить и калачом,

Потому что мне с тобою интересно,

А с другими — это просто ни о чём!

Если честно, я с другими только маюсь,

И поэтому, когда само собой

Я случайно с ними «этим» занимаюсь,

То душа моя не с ними, а с тобой!

И с другими, понимаешь, я другая,

Я спокойная такая, как бревно.

А с тобою, ты пойми, я не такая,

И неправда, что мне нужно лишь одно!

Я всегда к тебе симпатию питала,

И сейчас примчалась, бросив все дела…

Ну, а с месячными просто так совпало,

И совсем не из-за денег я пришла!