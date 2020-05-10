Ты задумалась, моё промолвив имя,
И сказала, притаившись, словно мышь:
— У меня с тобой иначе, чем с другими,
Понимаешь ли ты это, мой малыш?
Мне с тобой не так, как с ними, понимаешь,
Мой смешной и недоверчивый чудак!
Я торчу, когда меня ты обнимаешь,
А другие это делают не так!
Бездуховно как-то делают и вяло,
И к тому же у тебя не как у них.
Я с другими ничего не испытала,
Словно, в общем-то, и не было других!
Разве что-нибудь с твоим сравнится дулом?
Неужели не поймешь ты одного —
Я с другими не была, как ты подумал,
Ну а если и была, то что с того?
Мне вообще с другими скучно, если честно,
К ним меня не заманить и калачом,
Потому что мне с тобою интересно,
А с другими — это просто ни о чём!
Если честно, я с другими только маюсь,
И поэтому, когда само собой
Я случайно с ними «этим» занимаюсь,
То душа моя не с ними, а с тобой!
И с другими, понимаешь, я другая,
Я спокойная такая, как бревно.
А с тобою, ты пойми, я не такая,
И неправда, что мне нужно лишь одно!
Я всегда к тебе симпатию питала,
И сейчас примчалась, бросив все дела…
Ну, а с месячными просто так совпало,
И совсем не из-за денег я пришла!