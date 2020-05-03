«Кот в стене»: Жизнь болгарских иммигрантов в Англии

Отменённый в этом году в силу известных обстоятельств американский кинофестиваль SXSW представил публике некоторые из конкурсных кинокартин онлайн на платформе Amazon Prime. Среди них, пожалуй, наиболее выделяется «Кот в стене», снятый болгарскими документалистами Миной Вилевой и Веселой Казаковой в Лондоне, для которых это дебют в игровом кино. Простенькая драмеди о жизни болгарских иммигрантов в Англии оборачивается саркастичным комментарием о социально-экономическом климате Туманного Альбиона и перспективах Брекзита.

Ирина, (Ирина Атанасова, между прочим, также дебютант) мать-одиночка, владелица скромной квартиры в муниципальном районе доступного жилья. Ей приходится содержать и живущего с ней брата Владимира, которому вполне комфортно в роли «домохозяина» присматривающего за сыном Ирины, которая работает в баре и пытается реализовать свои амбиции как архитектор. Помимо стресса из-за творческих неудач и нежелания Владимира (Анжел Генов) легально трудоустроиться на Ирину обрушивается новость о ремонтных работах в их здании, оплата которых ложится на плечи на домовладельцев, если они не состоят на социальном пособии. К несчастью, большинство квартир лишь арендуют и/или получают пресловутое социальное пособие как безработные, поэтому сумма разделённая всего на несколько человек выходит астрономической. Единственная радость, подобранный на лестничной площадке рыжий кот, тоже становится проблемой, когда выясняется, что он принадлежит эмоционально неуравновешенным соседям, уверенным, что Ирина его украла, и угрожающим полицией. Кот однако не выказывает желания возвращаться к своим бывшим хозяевам, прячась от людей в проёме между стенами… А фоном служит шум и беспорядок от никому не нужных ремонтных работ. Тем более, что дом вероятно, скоро и вовсе снесут. Аллюзии на ситуацию Брекзита сложно не заметить.

Вроде бы придерживаясь рамок привычного для социального британского киножанра «кухонного реализма» (или «реализма кухонных раковин»), болгарских авторов сложно заподозрить в левацких симпатиях в отличии от, скажем, классиков этого направления Майка Ли или Кена Лоуча. Конфликт складывается не столько между «рабочим классом» и муниципалитетом, диктующим непрошеную «реновацию» за счет жильцов, ибо никакой реальной возможности противостояния против произвола властей у них нет, сколько внутри класса. Антагонизм Ирины, которая не желает быть «паразитом», по отношению к беззаботно безработным соседям, курящим «травку» (в терапевтических, разумеется, целях), плохо скрываем, также как и ответная (и взаимная) ксенофобия (причем от бритоафриканцев). Дискурс Казаковой и Вилевой оказывается знакомо пост-советским: политика и власть это нечто, мешающее жить.

Благодаря своему опыту в документалистике режиссёрам удаётся создать реалистичный портрет нелёгкой доли непривилегированных классов, предлагая при этом бескомпромиссный взгляд «извне» на британские проблемы. Ручная камера, минимум эстетизации в кадрировании поддерживают документальный стиль картины. Впрочем, авторские симпатии при этом отнюдь не скрываются, ведь фильм основан на опыте Мины Вилевой, живущей в Лондоне уже 20 лет. И ее диагноз современному Лондону оказывается неутешительным: волна нетолерантности, безработицы, апатии, тотального раздрая мнений по Брекзиту, безжалостного выживания бедных из столицы в рамках джентрификации (реновации) жилого фонда. Клубок противоречий, который не поможет распутать ни один кот.