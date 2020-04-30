Путин не Бог, не царь и не герой.

Он точно не Сталин и не исчадие ада.

У него свой специфический образ мира, что иногда помогает ему, иногда способствует его весьма странным телодвижениям.

Аргумент «надоел» — очень уязвимый.

За месяц карантина ваши самые любимые-разлюбимые вам не надоели?

Их косяки да и просто постоянное мельтешение перед глазами еще не вызывают желания произвести «смену караула»?

Ну, давайте вспомним своих бывших.

На кого менять будем?

Или на вот тех сладкопопых, с рабочими языками, которые так привлекательны в интернете?

Тут у нас сразу голова включается почему-то — понимаем, что вляпаемся.

Потому как к своей единственной жизни примеряем.

А Путина — к стране, не к себе лично.

От того и пуркуа па?

Все веселуха какая-никакая, все движ…

Только, ежели потом станет актуальным давнее «Россия, кровью умытая», вы так уж уверены, что кровью не умоетесь и персонально вы с вашими родными и близкими?

Думаете, только на экране все увидите и лайками-дизлайками отобьетесь?

Ну-ну..

А ужас, что страну погубит впавший в маразм и паранойю вождь — пустое.

В нужный момент соратнички его траванут и объявят оттепель на радость всем, кто знает слово «отнюдь»: любите книгу — источник знания.

И вот тогда нам захорошеет.

Но ненадолго.

Потому что это жизнь — в ней все хорошее не навсегда.

Кстати, покамест и приморозило-то не так чтобы уж.

И как в мои юные лета сказал мне один мудрый и великий человек: «Все в жизни идет так, как надо, но не так быстро, как хочется».

В чем я с тех пор и убедился не единожды.