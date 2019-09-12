Казалось бы, чего проще? Делай то, что от тебя ожидают люди. Веди себя как нормальный, взрослый человек.
Ну, почему это делает один Путин?
Все умиляются, Путин выпил «чарку водки» в Дагестане. А что, по-вашему, должен был пить русский резидент?
И это тем более делает его русским президентам, потому что пьет он ее в Дагестане. И сидят вокруг дагестанцы. И никто не начинает ныть типа: «У нас тут такие обычаи, Владимир Владимирович. Мы вообще-то водку не пьем. Нам нельзя».
Приехал русский президент и сразу – можно. В России всем можно пить водку со своим президентом. Это – как причаститься. Все выпили и все сразу – родные, свои, русские, даже если и дагестанцы.
В логове врага он пьет чай из специального термоса. Чтобы враги потом с ума сошли, разгадывая тайну секретного отвара. А дома Путин – простой и понятный. Как Ленин.
А почему остальные так не могут? Я не понимаю. Я правда не понимаю, почему в сентябре 2019 года, на вопрос «Чей Крым?» нужно морщить ум и пятый год что-то невнятное мычать в ответ про плохой референдум и международное право.
Ты, если имеешь хоть какие-то претензии стать русским президентом или царем (все равно), отвечай то, что ждет от тебя простой русский человек, веди себя как он, разговаривай такими же словами, как он с женой разговаривает.
А ежели ты в 43 года будешь продолжать ходить в красных кедах и разговаривать как студент первокурсник провинциального пединститута, то взаимности ты никакой от русских людей не дождешься. Дурачков у нас в президенты не выбирают.
Президент Путин
Казалось бы, чего проще? Делай то, что от тебя ожидают люди. Веди себя как нормальный, взрослый человек.
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