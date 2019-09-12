Бурная радость деятелей отечественной культуры по поводу демонстративного развала уголовного дела против «Седьмой студии» и Кирилла Серебрянникова не отменяет одного проклятого вопроса – как быть с обналичиванием денежных средств?

Всякий, кто занимался в России бизнесом в последние 10 лет прекрасно знает, что получить по этой статье срок до 6 лет – это «как здрасте». Встречная проверка, немного документов, неприятная беседа в налоговой, потом встреча со следователем и все – «Встать. Суд идет!»

Но в деле «Седьмой студии» все идет немного не так.

Факт обналичивания, который Серебренников признал на суде еще в 2018 году, как-то ушел на второй план, а адвокатура и медиаклака напирает на то, что 280 миллионов госфинансирования, действительно, были потрачены на великолепные театральные перфомансы Гоголь-Центра, а не выведены на Кипр, как часто в России бывает. А раз потратили на дело, то и говорить не о чем.

История дела Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» действительно позорная. Только совсем не потому, что кровавый режим притесняет художественного руководителя модного московского театра, вообще-то и содержится на эти самые кровавые деньги. Позор заключается в том, что всякому досужему обывателю понятно, что в России есть те, кому никогда «ничего не будет», а есть все остальные – и они получат на всю катушку.

А великая сила искусства делает этот факт потрясающе живым и наглядным.