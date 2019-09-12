Ныне стремительно моднеющего чувака по фамилии Дудь я запомнил с первого его появления в качестве ведущего программы «Удар головой» на приснопамятном канале «Россия 2». Такого лица в прямом смысле слова на федеральном канале видеть не доводилось – словно [Читать...]

Посмотрел Михалкова у Дудя, допрежь наслушавшись и начитавшись отзывов. Не ошибся: каждый рецензент увидел в передаче не то, что там было, а то, что хотел увидеть, исходя из своих политических воззрений и личного отношения к участникам. У меня [Читать...]

Про феномен успеха Дудя выскажусь, коль тему поднял Евгений Додолев. Главный козырь Дудя это умение задеть за живое, зацепить струны души ровесников, чисто интуитивно разобраться в тонких материях. Иными словами, это талант свыше, такому не учат в школах [Читать...]