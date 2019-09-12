{ 12 сентября 2019 }

Дудь

Рубрики: [Фейсбук]  

Я с симпатией и интересом отношусь к Дудю, ставшему в третий раз (!!!-уже почти Брежнев) ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА по версии журнала GQ.
А вот летчик ДАМИР ЮСУПОВ, спасший 226 жизней, никакой не “Человек года”.
По мне, Дудь набрал бы стократ больше восторгов, если бы вместо своего свободолюбивого пригламуренного спича, отказался от звания, предложив наградить Дамира Юсупова.
Это было бы реально мощно и круто.
А GQ – залаченные мудаки

Аркадий Кайданов


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