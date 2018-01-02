Прочитал в газете “Культура” отвратительное интервью Третьякова – образец того, как не нужно делать заказные материалы. Не буду давать ссылку – кто захочет, найдёт.

Есть там вот такой вопрос:

«Ваша программа «Что делать?» стала настоящей энциклопедией русской мысли, через которую прошли многие современные интеллектуалы…»

Хуже была только Максимовская, которая беседовала со своим начальником Михайловым. Вот один из вопросов:

«Сергей, вы стали победителем премии Ассоциации менеджеров России в номинации PR в 2008 году. А сейчас уже почти три года возглавляете ТАСС — главное информационное агентство страны. Я совершила обратный путь: из журналистики пришла в PR. Мало того, могу добавить и личный аспект: я стала топ-менеджером группы компаний «Михайлов и партнеры», которую именно вы основали 20 с лишним лет назад….”

Позор.