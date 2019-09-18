{ 18 сентября 2019 }

Соболь

Рубрики: [Фейсбук]  

Соболь, отдохнувшая и загорелая, вернулась с кипрских покатушек, куда спокойно умотала от штрафов на полтора ляма, пока ее романтичных обожателей, кричавших ” За любовь!”, суды закатывали в асфальт.
Вернулась и сразу эффектно встала с плакатиком в пикет, когда дело Устинова уже фактически решено.
И никто из пикетчиков даже не послал ее нахер!
Россия – родина лохов!

Аркадий Кайданов


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