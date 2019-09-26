Организаторы митинга за освобождение всех задержанных по «Московскому делу» не долго думаю включили в список и блогера Синицу. Того самого, который обещал росгвардейцам рассылать снафф-видео с их детьми.

Сегодня Синицу из списка убрали, но осадочек конечно остался.

Главная черта нашей либеральной оппозиции – несерьезность, небрежность и невежество. Они все время торопятся куда-то, суетятся без всякого смысла.

От их фальшивых слов и бессмысленных лозунгов остается отчетливый привкус химически чистого ксилита, котором ноль калорий. В них нет ни энергии, ни настоящей страсти.

Работу «Государство и революция» на экране айфона не напишешь. А они пытаются сформулировать новую национальную стратегию в формате 280 знаков твиттера. Понятно, что думают они тоже в этом формате.

И дело не в том, что Навальный, Гудков или Соболь адаптируют сложные политэкономические идеи под привычки недоучившихся миллениалов. Нет там никаких сложных идей.

Но даже те, которые есть, реализовать все равно не могут. Все делают второпях, на живую нитку, набрав в качестве сотрудников дураков «по объявлению». Поэтому, и подписи фальшивые, и Синица – политзаключенный.

Я, когда гляжу на всю эту наглую бестолочь, я точно понимаю, что ни к какому серьезному делу их допускать категорически нельзя. Даже на уровне муниципалитета. Потому что, замерзнем мы зимой к чертям собачьим с такими руководителями прекрасной России будущего.