Камешек за камешком несут на могилу запретов просветленные граждане. Зреет явный и подспудный протест — дайте нам жить!, хватит прятаться от хвори!, давайте снова зарабатывать, тратить и веселиться!!!

Образовался даже лозунг «Хочу работать!», глумливый, но бодрящий…

Природа этого протеста, я тут про организованный, субъективное недовольство вполне естественно, так вот, природа организованного протеста лично мне понятна. Увы, утюги СМИ не в силах выдать всем убедительную версию — зачем такие запреты?

Официальным утюгам привычно не верят, и это реальное, многолетние и усердно набрасываемое достижение секты не любителей страны.

У них получилось, да. И виноваты к этом, помимо злонамеренных качателей власти, ещё и те самые официальные утюги. Непластичной, порой, угрюмой и чугунной своей тяжеловесностью. Есть отдельные сполохи, но бюрократические механизмы избыточно медленны, да и редактура тамошняя скорее оппонирует власти, двурушничает.

Победить тенденцию скорее всего не получится. Оппоненты слишком изощрены. И те, кто заблуждается и искренне призывают отменить «избыточные запреты» и те, кто откровенно, не скрывая целеполагания между слов проговаривает — «чем хуже, тем лучше».

А хуже, когда безответственные, то есть люди не несущие ответсвенности, призывают сделать что-то тех, кто ответственностью облечён. В частном случае, власть ответственна, а её оппоненты нет.

Вам говорят — сидите дома!, — значит сидите. Возможно, вам говорят не всё, что тоже представляется правильным. Скажешь вам, вы совсем с ума сойдёте.