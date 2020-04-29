Есть простой и проверенный в 90-е способ сохранить ФНБ в неприкосновенности, никому не платить и решить основную часть социальных проблем с минимальными издержками.

Можно дать людям кормиться самостоятельно. Отправить их на вольный выпас. Они не зажиреют конечно, но и не передохнут от голода.

Для этого придется «отменить» все достижения «эффективного» российского государства — тотальный налоговый контроль, видеокамеры, платные парковки, Платон, уполномоченных от ФСБ в крупнейших сырьевых компаниях, электронные метки на шубах, систему Меркурий и прочие инновации, реализованные в рамках стратегии «Люди — новая нефть».

Только вряд ли система будет готова демонтировать сама себя.

Если в 90-е начальника департамента ЦБ можно было поздравить бутылкой Louis XIII, то к концу нулевых представления о прекрасном сильно выросли не только у среднего класса.

Возникает тупик. Отказ от патерналистской модели государства будет до последнего блокироваться правящей элитой, потому что они являются главными ее бенефициарами. А ресурс для поддержания этой модели — исчерпан. Бесплатного хлеба для граждан Рима больше нет.

В ближайшей повестке дня — политический кризис.