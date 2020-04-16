Страна победившего матриархата

СССР была страной победившего матриархата.

Это опять в ленте визги «новых феминисток» о стране советов, дескать, кошмар, кошмар и кошмар… Как угнетена была женщина.

А я могу сказать одно -это была страна полностью на стороне женщин. Сначала учила, воспитывала, лечила — потом наделяла всевозможными правами. Права принадлежали женщинам. У мужиков были только обязанности.

Доказательства? Пожалуйста.

— любая жена могла узнать истинный размер зарплаты мужа вместе с премиальными прямо в бухгалтерии

— секса в стране не было. Редко можно было найти свободную женщину с животворящей фразой: «Ну что варежку раззявил? разделся — и в койку. Сексом насладимся».

К грубому сексу надо было идти долго и изощренно — через ласковые слова, букеты цветов, духи «Ландыш» — и с вечным ужасом в душе — а вдруг что? Жениться придется?

— мужиков женили на раз по первому требованию недовольной красавицы, а особенно ее матери. Женщины писали письма на работу начальству и в профсоюз, или даже в партийные органы — и их ЧИТАЛИ!

— особо осторожных мужиков, которые не спешили размножаться, карали рублем.. Они платили налог за бездетность

— развод карался лишениями на работе. Разведенцу не давали бесплатную путевку в санаторий, переносили отпуск на зиму.

— алименты настигали бедного мужика везде. Среди дам такой мужчина считался особью второго сорта. О нем презрительно говорили — алиментщик.

— ходоки налево — осуждались рьяно и всей страной. Они осуждались в фильмах «Осенний марафон» и в книгах.

— в гостиницы селили только семейных. Приходилось идти на разорительные траты и бронировать ДВА номера рядом. Просто сердце кровью обливалось от такой вопиющей несправедливости..

— у советских мужчин не было живительной порнографической продукции в нынешнем объеме. Только нелегальные зарубежные журналы и карточки с изображением дам тридцатых годов.

— бедные несчастные педерасты долгими взглядами всматривались друг в друга (как Штирлиц с женой) и так же тихо расходились..

— сексуальные маньяки были в единичных экземплярах и их имена гремели на всю страну

— семейное насилие было невозможно. Ибо насильник регулярно отправлялся на 15 суток и забирался оттуда только слезными заверениями безутешной жены, что «больше не будет..»

В общем, как я понимаю, мы — свободные теперь мужчины — сбросили вековой женский гнет. И наслаждаемся свободой. А они — дамы — пусть теперь как хотят.