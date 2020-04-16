Не важно все, кроме важного

«Отлив покажет, кто плавал без трусов», кто сделался похожим на персонажа Николсона в «Сиянии», кто не смотрел сериал «Острые предметы» (а надо бы), не слушал, отжимаясь, песенки моей подруги Варум, не узнал, подтягиваясь, значение слова «катарсис» (от слова «АТАР») — и после того, как мы одолеем вредоносную заразу, сразу станет понятно, кто способен лишь на то, чтобы изображать корольков драмы и отрывать мухам крылья.

Эта изоляция, этот карантин для кого-то (для меня) суть восхитительные электрическая и экстатическая паузы, подчеркиваю генеральную мысль, исполненные энергии интеллекта, а для кого-то (их-то и кажет «отлив») — кататонический ступор после каталепсии.

Кто как, коротая чумнОе время, вел себя и кто как выстроил подготовку: это ж какое зрелище нас ожидает — когда грандиозное, а когда жалкое.

Я уже сейчас предчувствую, кто падет жертвой фрустраций и флуктуации, а кто, как я, будет величавым что твой Приап.

Насчет Роналдуя бы не беспокоился: этот парень, как и я, дружен с дисциплиной, он ничему и никому — ни вирусу, ни аспидам — не то что повлиять на качество своей работы, но и разрушить мир в его душе (а по мордуленциям нашим с ним видно же, что у нас гармоничное самоощущение?).

Но то Роналду и Отарик, а то нашенские ребята, огромное количество которых будет думать и говорить, и уже думает и говорит, что нынешняя ситуация есть бестолковый простой и раздражающий форс-мажор.

Говорить так — из той же парадигмы, что «истина в РПЦ, и Че Гевараее пророк».

Постфактум, после того, как мы вернем нормальную жизнь, внешний вид спортсмена, наипаче глаза сделаются частью опознавательной системы: горят — значит, не слабак, не алармист, если совсем просто, не стоеросовый, для которого карантин и самоизоляция стали источником фрустраций.

Вот увидите, большое количество спортсменов будут вести себя так, будто поражены атаксИей, и им до зарезу нужны атарактики.

Или вот то эфирное создание, нелепый рефери А. Пономарева, опозорившая нас перед всем футбольным миром и больше похожая на гедонистку, отверженную чувствами меры и такта… Так то дева она ладная и складная, но психотерапевт в формате он-лайн, покуда паскуда-карантин, ей бы не помешал.

Или Федор Кудряшов признает наконец, что вместе с судьями победу у пацанчика по фамилии Пейсар, а для правильного суицид лучше бесчестья, — или, как ему советовал коллега Ибрагимов, сделает уже что-нибудь со своими «нулевыми ногами».

Как молвил некий Кушанашвили, «не важно все, кроме важного», гедонистами побудем потом, когда возвернутся отменные деньки, когда наладится даже пищеварение, а мы перестанем быть глухи к изначальному трагизму бытия, а спортсмены, полные силы и огня и не отверженные самолюбием, без раскачки сведут антивирусный мир с ума.

Но сначала им, как и нам, надо сатанинский вирус забороть.