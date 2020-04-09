Масштаб беды настоящей и потенциальной

Не будьте сумасбродами, не время юродствовать и ерничать; беда, что казалась далекой, очень быстро, пугающе быстро перешла в формат не эфемерной угрозы, но в формат потенциального доподлинного бедствия.

Не бывает заразы, благоволящей людям, с самопрезентацией у нее, как видите, абсолютный порядок, и нет более эффективного антидота, как гигиена и наша умная осторожность, отличающая нас от идиота.

Белым днем и темной ночью проявляйте благоразумие, манкируя мифами и слушая умных людей, не желающих вам худого.

Люди умирают, не время и не место для психоаналитических банальностей.

Как минимум странно слышать от вроде бы неглупых людей побасенки о природе чудовищного явления.

Идиотских, во вкусе позднего Пелевина, соображений приводится тьма тьмущая, но они лишь оттеняют беду, что грозит стать тьмой доподлинной, если мы утратим бдительность и не умертвим бациллу в самом нежном ея возрасте.

Для чего довольно просто не быть идиотами.

Когда вы говорите про вирус, что это идиотизм, бред, он где-то там, а у вас все слава богу, — то это высказывание из той же парадигмы, что «истина в РПЦ, и Че Гевара ее пророк».

Вирус грянул, чтобы разрушить мир в наших душах и отобрать у нас гармоничное самоощущение, но многие делают многое, чтобы облегчить ему пакостную работу.

Пребывание дома из заботы о себе и о других сделалось частью опознавательной системы: дома — значит, свой.

Режим профилактики и борьбы с гадостью может стать как источником бесконечных фрустрации, так и импульсом к ревизии ценностей.

Самозаточение научит вас монашеской концентрации и еще пуще ценить дух товарищества.

Может статься, нам — или многим из нас — удастся стать воплощением атараксии; потому как что такое есть мизантрОпия, к сожалению, знает избыточно изрядное количество людей; в противность «атараксии» противное слово «мизантропия» известно всем без всеведущего гугла.

Неизменно убедительный в своих величии и человечности асклепий с планетарным именем Лео Бокерия сказал мне среди прочего: «Люди не осознают масштаб беды настоящей и потенциальной».

Этих слов довольно, чтобы остаться дома.

Парадоксальным образом остановить чуму можно и дОлжно — оставаясь дома.

Где можно подумать об архиважных вещах — например, о том, что это дар — одновременно заботиться о себе и о других, но мы все одаренные, не так ли? Не время умирать и совсем не время быть мизантропами, спросите у любого нашего ГЕРОИЧЕСКОГО врача, у любой нашей ГЕРОИЧЕСКОЙ медсестры (медбрата).

Я всем сердцем верю в то, что только что сказал.