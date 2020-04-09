Когда эпидемия у нас только начиналась, я — и не я один, разумеется, вот и у Сапрыкина было сочинение на эту тему, — сразу подумал о том, что скоро появится новое разделение между людьми.

Эти разделения и так неизбежны: здоровые и больные, богатые и бедные, трудоустроенные и свежеуволенные, но тут добавляется еще одно.

Переболевшие и все остальные.

Нет еще, конечно, уверенности в том, что нельзя заболеть второй раз, нет ясного представления о том, что такое иммунитет от вируса и на какой срок он дается (хотя кровь с антителами уже начали пробовать как лекарство в том числе и в России), но и все же: удачно переболевшие — это словно бы вышедшие на другую сторону, брэйк он фру ту вэ авэр сайд, как пел один мужчина из прошлого века.

Я подумал об этом и забыл, а потом увидел ролик про выздоровевших, который снял либеральный сайт Такие Дела — я не поклонник этого сайта, но в данном случае это неважно, потому что в этом ролике хороша видна драма, видно то самое разделение, которое принес вирус.

Переболевшие — они ребята молодые, красивые, модные, зажиточные, складно говорящие. Они могли бы рекламировать что-нибудь, эти переболевшие, кроссовки, например, ипотеку, ну или хорошие курорты, если бы еще актуальны были курорты, — и без всякой эпидемии рекламировать, просто как образцовые современные типы.

И вот они, которым и так повезло больше других, которым и так дано много, — получают еще и этот пропуск в следующую серию, легкую форму болезни — и, может быть, даже без заражения окружающих, полетал-прилетел-полежал-побежал, — и ты сразу буквально видишь, как они идут себе вольно по пустым улицам, как берут что-нибудь пьяное в еле работающем на вынос кафе, как сидят посреди замершего Садового кольца, ну, это все выдумки, ясное дело, и, тем не менее, они побыли совсем немного в этом аду и ушли, тогда как многие другие — останутся в нем надолго, и с непредсказуемым результатом.

И мне кажется, что если нынешнее наше бедствие, не дай Бог, окажется тяжелее, чем мы сейчас думаем, то может образоваться даже и благотворительное какое-нибудь движение из этих легко переболевших, этих красивых и молодых: они будут донорами, будут возить и доставлять гуманитарную помощь, будут помогать тем, кто взаперти, и у кого заведомо меньше шансов на благополучный исход.

И так они отдадут этот долг, вернут аванс, данный судьбой.