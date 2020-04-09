{ 9 апреля 2020 }

Литература от наделенных умом до болотной плесени

Рубрики: [Фейсбук]  

От русской классической литературы до современной низкопробной прошла череда «образов» литературных героев

1800-1840 — «лишние люди». Лермонтов «Печорин» наделенные умом, разумом, но не сердцем. Лишние везде.

1840-1890 — «обличители», бичеватели нравственных пороков, болотную тягостную среду мещанства. Достоевский, Островский, Чехов.

1890-1920 — «эстеты-меланхолики», утонченные, с нарочитым надломом в душе, Пьеро в поэзии и прозе. Ахматова, Гумилев, Одоевцева, Бальмонт. Писатели Андреев, Бунин, Парнок, Булгаков.

1920-1940 — «борцы за светлое будущее» — Островский, Гайдар, Шолохов.

1940-1960 — «обычный герой» — «лейтенантская проза» — Бондарев, Василь Быков, Астафьев, Бакланов.

1960-1970 — «человек труда» — Панова, Альберт Лиханов, Алла Драбкина.

1970 -1990 — «соль земли» — деревенская проза — Белов, Распутин, Шукшин, Можаев, Носов.

1990 — 2000 — «бандит в малиновом пиджаке», «валютная проститутка» — мутным потоком хлынул криминал в литературу, шансон, блатная тема — писатели однодневки.

2000 — 2020 — «похотливый дебил» — смакование низменного физического, разгуляево инфернального языка, пиршество мерзости, ода однополой любви и ненависти к России — Улицкая, Д. Быков, З. Прилепин, Сорокин, Латынина и масса мелких искусственно сделанных «писателей», не владеющих языком и крайне низких по интеллекту. Это литература болотной плесени.

К сожалению, изменений не предвидится…

Я лучше останусь в той литературе — доперестроечной.

Ингвар Коротков


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