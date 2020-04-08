Селена Гомес страдает заболеванием психики

Селена Гомес рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Признание она сделала в интервью своей коллеге Майли Сайрус во время интервью в ее инстаграм-шоу «Bright Minded Instagram Live». Недавно, Селена сделала пожертвование медицинскому центру Cedars-Sinai в Западном Лос-Анджелесе. Врачи именно этого учреждения в 2015 году диагностировали у актрисы и певицы волчанку, в 2017-м сделали пересадку почки, а в 2018-м, когда Селена обратилась за психологической помощью, поставили ей диагноз «биполярное расстройство». По словам Гомес, ее это не испугало, а скорее успокоило:
— Когда владеешь информацией, это помогает. Люди боятся таких вещей. Я родом из Техаса, где вообще не принято говорить о психическом здоровье. Ты должен всегда выглядеть круто. Когда я поняла, что со мной не так, страх прошел.