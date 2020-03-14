Джиган готовится к выписке из «психушки»

Рэпер Джиган проходит лечение в реабилитационном центре Seaside Palm Beach в США. Артист был помещен в рехаб после того, как он снял несколько прямых эфиров в неадекватном состоянии. О лечении рэпер, сбривший бороду и брови, рассказал в своем инстаграме.

— Я — психбольной, — заявил он на снятом в рехабе видео. — Меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в психушке.

Сейчас Джиган, по его словам, уже готовится к выписке из клиники.

— Мне уже лучше, иду на поправку! Отвечаю за базар! — написал он в микроблоге, опубликовав очередное видео, на котором он танцует с обнаженным торсом и боксирует с невидимым соперником.

Тем временем в ряде СМИ прошли слухи о том, что супруга рэпера Оксана Самойлова всерьез задумывается о разводе. Недавно она заявила, что хочет домой в Москву, а после сообщила, что «не хочет просыпаться в этот мир». По данным журнала «Стархит» поводом стали многочисленные измены Джигана.

Джиган и Оксана Самойлова поженились семь лет назад. В 2011 году у пары родилась дочь Ариела. Спустя три года на свет появилась вторая наследница супругов Лея, еще через три года — Майя, а минувшей зимой у пары родился сын, которого назвали Давидом.