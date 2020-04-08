Брюс Уиллис и Деми Мур самоизолировались вместе

Экс-супруги Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время самоизоляции. Снимок, на котором актёры запечатлены вместе со средней дочерью Скаут и её мужем Диллоном, а также двумя собаками, опубликовала в своём инстаграме их младшая дочь Таллула. Все присутствующие одеты в одинаковые полосатые бело-зелёные пижамы.

InterMedia напоминает: Мур и Уиллис были женаты с 1987 по 2000 год, помимо 29-летней Скаут и 26-летней Таллулы у них есть 32-летняя дочь Румер. После развода экс-супруги смогли сохранить хорошие отношения. Брюс с 2009 года женат на фотомодели Эмме Хеминг, с которой у него есть ещё две дочери: восьмилетняя Мейбел Рей и шестилетняя Эвелин Пенн. Почему актёр решил самоизолироваться с экс-супругой вместо того, чтобы остаться дома со своей нынешней семьёй, остаётся загадкой. Впрочем, Эмма прокомментировала фото:

— Не всем так идёт этот цвет! Отличная команда!