Селена Гомес придумала кроссовки

Селена Гомес выпустила новый клип на песню «The Heart Wants What It Wants». В черно-белом ролике показана любовная драма девушки. Селена в кадре не скрывает чувств и слёз. Видеоряд начинается с откровенной речи, которую произносит певица. – Когда я [Читать...]

Селена Гомес взбудоражила подписчиков своего инстаграма провокационным селфи. Певица схитрила, сфотографировав свое отражение в зеркальном потолке со вспышкой. Так что невозможно разобрать, во что она одета и одета ли вообще. – Сегодня ночью, – подписала она снимок. Таблоиды, разумеется, [Читать...]

Популярная американская певица и актриса Селена Гомес объявила об отмене своих выступлений в России, Белоруссии и на Украине, сообщает официальнаю страница артистки в Facebook. По ее словам, концерты не состоятся из-за проблем с получением визы. — Я ненавижу [Читать...]

Джастин Бибер и Селена Гомес представили совместную песню «Strong» 17 октября 2015 года в эфире шоу Drake’s Beats 1 на OVO Sound Radio. По слухам, этот трек войдет в новый альбом Джастина «Purpose», релиз которого состоится 13 ноября. [Читать...]

Певец Джастин Бибер возобновил отношения с бывшей подружкой Селеной Гомес. Слухи появились после того, как сам исполнитель опубликовал в своем блоге черно-белый снимок, на котором он запечатлен прижавшимся к своей возлюбленной. Кроме того, Селена и Джастин были замечены [Читать...]