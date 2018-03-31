Селена Гомес придумала кроссовки

Селена Гомес, ставшая лицом Puma в 2017 году, разработала эксклюзивную модель кроссовок совместно с брендом. Модель получила название Phenom Luxe – это высокие белые кроссовки c золотыми акцентами в стиле casual glam.
Как сообщает Vogue, часть дохода от продажи кроссовок линейки Puma x Selena Gomez в размере 100 тыс. долларов певица планирует пожертвовать организации, которая занимается исследованием волчанки. Сама Селена не понаслышке знакома с этой болезнью: в прошлом году из-за осложнений, вызванных волчанкой, она перенесла трансплантацию почки.