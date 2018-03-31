{ 31 марта 2018 }

Селена Гомес придумала кроссовки

Рубрики: [Мода]  
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Селена Гомес

Селена Гомесставшая лицом Puma в 2017 году, разработала эксклюзивную модель кроссовок совместно с брендом. Модель получила название Phenom Luxe – это высокие белые кроссовки c золотыми акцентами в стиле casual glam.

Как сообщает Vogue, часть дохода от продажи кроссовок линейки Puma x Selena Gomez в размере 100 тыс. долларов певица планирует пожертвовать организации, которая занимается исследованием волчанки. Сама Селена не понаслышке знакома с этой болезнью: в прошлом году из-за осложнений, вызванных волчанкой, она перенесла трансплантацию почки.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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