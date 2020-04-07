Премьер-лига

Сотни тысяч людей с не самыми высокими зарплатами в эти дни потеряли работу, оставшись с семьями фактически без средств в существованию.

Охамевшие от миллионных контрактов игроки большинства футбольных клубов Премьер-лиги выламываются, не желая идти на снижение контрактных выплат на время перерыва в чемпионате.

У них, оказывается, тоже семьи и дети последнюю макаронинку доедают.

Дебилы ногожопые, половина месячной выплаты которых вполне сравнима с годовой зарплатой жителей нескольких многоэтажек!

Но они хотят стопроцентной оплаты — от того, сколько раз они не попадут по мячу в трех метрах от ворот зависит будущее страны!