{ 7 апреля 2020 }

Премьер-лига

Рубрики: [Фейсбук]  

Сотни тысяч людей с не самыми высокими зарплатами в эти дни потеряли работу, оставшись с семьями фактически без средств в существованию.

Охамевшие от миллионных контрактов игроки большинства футбольных клубов Премьер-лиги выламываются, не желая идти на снижение контрактных выплат на время перерыва в чемпионате.

У них, оказывается, тоже семьи и дети последнюю макаронинку доедают.

Дебилы ногожопые, половина месячной выплаты которых вполне сравнима с годовой зарплатой жителей нескольких многоэтажек!

Но они хотят стопроцентной оплаты — от того, сколько раз они не попадут по мячу в трех метрах от ворот зависит будущее страны!

Аркадий Кайданов


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    Я вот еще чего не понимаю: когда кандидаты в депутаты, из тех, которые явно не последнюю черствую горбушку доедают, начинают клянчить у избирателей совершенно смешные суммы, без которых им ни в жисть не приблизить светлое будущее. Блин, ребята, [Читать...]

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