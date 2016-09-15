{ 15 сентября 2016 }

Кандидаты

Рубрики: [Фейсбук]  

Я вот еще чего не понимаю: когда кандидаты в депутаты, из тех, которые явно не последнюю черствую горбушку доедают, начинают клянчить у избирателей совершенно смешные суммы, без которых им ни в жисть не приблизить светлое будущее.
Блин, ребята, а залезть хоть разок ненароком в свой собственный карман для вас абсолютно не вариант ?
И в ресторане за вас всегда женщины платят, правда?
Ну, чтобы вы не отвлекались от дум о народе.

Аркадий Кайданов


Похожие посты:


  1. Кандидаты

    2. Кандидаты

    Когда вижу, как по крохоборски цепляются кандидаты друг к другу и, главное, к Собянину, который лично мне пофиг абсолютно, сразу представляю, как они ведут себя в ресторане, пригласив туда женщину: сто раз перепроверяют счет, вздыхают “Однаааако”, убеждают официанта, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««

﻿