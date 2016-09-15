Я вот еще чего не понимаю: когда кандидаты в депутаты, из тех, которые явно не последнюю черствую горбушку доедают, начинают клянчить у избирателей совершенно смешные суммы, без которых им ни в жисть не приблизить светлое будущее.

Блин, ребята, а залезть хоть разок ненароком в свой собственный карман для вас абсолютно не вариант ?

И в ресторане за вас всегда женщины платят, правда?

Ну, чтобы вы не отвлекались от дум о народе.