Таджики и карантин

Мне кажется, каждый трактует режим самоизоляции по-своему. Как мне рассказал сегодня на даче знакомый таджик, некоторые подмосковные полиционеры используют ситуацию с пользой для себя — они ловят возле магазинов приехавших на заработки мигрантов и штрафуют их на 4000 за нарушение карантина.

Где закупаться этим бедолагам, которые тоже хотят кушать, абсолютно непонятно. Мой знакомый сидит голодный и не знает, что делать, так же, как и многие его соплеменники. Заказывать в Подмосковье продукты по интернету он не может, ведь это серьёзная проблема, потому что ждать их придётся до пяти дней.

Есть, правда, одна контора, которая привозит быстрее —«Глобус Гурмэ», но цены там совершенно неподъёмные, и простому таджику их не потянуть. Да что там таджику, даже я с моей пенсией в этот магазин не суюсь.

Короче, как говорится — «кому война, а кому мать родна»…