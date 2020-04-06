Стратегия «социального дистанцирования»

На данный момент сокращения рабочих мест неизбежны, и действительно необходимы: они являются результатом стратегии «социального дистанцирования», которая используется государством для ограничения распространения коронавируса.

Иными словами, российская экономика вводится в подобие медикаментозной комы, при которой некоторые функции мозга временно отключаются, чтобы дать пациенту шанс на излечение.

Это означает, что основная задача сегодняшней экономической политики должна состоять не в том, чтобы стимулировать рост промышленности и обеспечивать занятость, а обеспечить жизнеобеспечение десятков миллионов граждан России, которые. временно потеряли свои доходы.

Конечно, существует огромный риск того, что на смену искусственной «коме» придет настоящий «природный» экономически кризис. Но сегодня власть должна сосредоточиться именно на помощи нуждающимся.

Из реально работающего пока принята только федеральная программа выплат по 5000 рублей в месяц на каждого ребенка до 3 лет. Москва будет платить потерявшим работу из-за эпидемии по 19 500 рублей в месяц, Московская область — по 15 000.

Это, безусловно, очень мало, учитывая, что средняя зарплата в Москве составляет (составляла) 67 тысяч рублей.

Но в других регионах нет и этого. Главным образом, потому что, государственная система налогообложения и трансфертов сделала почти все регионы формально убыточными. В таком случае — это забота федерального центра и нет никаких причин перекладывать эту ответственность на губернаторов.