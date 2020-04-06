{ 6 апреля 2020 }

Доступ к телу

Рубрики: [Фейсбук]  
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Система, которая строилась на «доступе к телу» президента, рухнула. Поскольку, доступа больше ни у кого нет.

Видеоконференция — это же тот же телефон, а по телефону в России серьезные дела не решают.

Может быть, вот прямо в это самое время самым влиятельным человеком в стране становится какой-нибудь личный президентский лаборант, который берет у всех анализы на коронавирус, или айтишник, который настраивает Путину Zoom на рабочем компьютере.

Потом выходит такой паренек в свитере, заправленном в джинсы, на груди у него — золотая звезда Героя Труда и подписанный указ, из которого следует, что это новый Председатель Правительства Российской Федерации.

 

Сергей Мардан


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