Доступ к телу

Система, которая строилась на «доступе к телу» президента, рухнула. Поскольку, доступа больше ни у кого нет.

Видеоконференция — это же тот же телефон, а по телефону в России серьезные дела не решают.

Может быть, вот прямо в это самое время самым влиятельным человеком в стране становится какой-нибудь личный президентский лаборант, который берет у всех анализы на коронавирус, или айтишник, который настраивает Путину Zoom на рабочем компьютере.

Потом выходит такой паренек в свитере, заправленном в джинсы, на груди у него — золотая звезда Героя Труда и подписанный указ, из которого следует, что это новый Председатель Правительства Российской Федерации.