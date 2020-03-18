Саундтрек к фильму «Лёд 2»

2020, Первое музыкальное по лицензии ООО «Водород 2011»

Главным заметным достижением саундтрека к первому «Льду»было превращение песни «Лететь» группы «Амега» в мотивирующий гимн. Единственный хит подзабытого коллектива в кавер-версии Антона Беляева обрёл дополнительные смыслы и эмоции, вряд ли предусматриваемые первыми исполнителями. В саундтреке к фильму »Лёд 2»в роли «Лететь» выступила «Кружит» Монатика, представленная как в авторской версии, так и с вокалом Насти Сычёвой. Как и старая песня «Амеги», «Кружит» тоже стала выглядеть более выигрышно — возможно, на фоне остальных песен из саундтрека к продолжению.

У режиссёра первой части Олега Трофима неплохо получалось переключать тумблер зрительских эмоций со смеха на слёзы и обратно. Но снимать продолжение в погоне за кассовыми успехами пригласили Жору Крыжовникова, который давит на эти кнопки ещё резче, не признавая полутонов. Поступки и реакции персонажей становятся истеричнее, публика следит за страданиями героев с замиранием сердца, звучит тревожная музыка — или известные песни в новых, эмоциональных версиях. Чтобы заставить хиты разных лет звучать ближе, проще и человечнее, авторы картины предложили спеть их актёрам. Причём актёрам непоющим. Это и стало главной фишкой саундтрека: звуковая дорожка даёт возможность послушать, как не умеют петь Александр Петров или Мария Аронова и как они трогательно стараются всё-таки справиться со своими вокальными партиями пусть не голосом, а душой. Вам кажется, что в наблюдении за этим есть что-то стыдное? Возможно, вы просто не поклонник таланта Жоры Крыжовникова.

Как и многие непоющие люди, петь Петров очень любит, но до сих пор все его музыкальные опыты происходили в рамках каких-то юмористических интернет-скетчей. В фильме «Лёд 2» ему дали попеть по-настоящему, без иронии и пародий. Номера ему достались, как на подбор, серьёзные — «Аллилуйя любви» Алексея Рыбникова, «Сансара» Басты, «Тополиный пух» «Иванушек», который он использует в качестве колыбельной для маленькой дочки и по ходу меняет текст. А Мария Аронова исполняет «Озеро надежды». По ходу звучания песен к голосам «солистов» присоединяются профессиональные певцы и оркестр, доводя звучание до нужных показателей громкости и пафоса. Приём оставляет странное впечатление: «Тополиный пух», который Петров поёт сам от начала до конца, выглядит не только более трогательным, но и более цельным произведением. В остальных случаях происходит какой-то непонятный и вряд ли запланированный конфликт между артистическими душами и голосами вокалистов, будто невидимый дирижёр говорит «спасибо, Мария и Александр, за старание, а теперь мы покажем, как надо петь». На этом неоднозначном фоне гораздо меньше вопросов вызывают обе версии «Кружит», а также «Прекрасное далёко» в исполнении Виталии Корниенко и, конечно, обработка «В пещере горного короля» Эдварда Грига.

Оценка: 7 из 10.

Алексей МАЖАЕВ.