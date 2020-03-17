Ирина Ортман — «Лирика»

2020, Первое музыкальное

С 2004 по 2010 год Ирина Ортман работала в составе девичьей группы «Тутси», которая прошлой осенью решила воссоединиться. К этому времени Ирина уже девять лет занималась сольной карьерой, и возвращение в гёрлз-бэнд на будет означать, что она от неё откажется. Возрождение не самой популярной женской группы всё-таки немного отдаёт авантюрой, зато выступления в качестве сольной исполнительницы — что-то устоявшееся, стабильное. И хотя в России принято даже в бойз-бэндах выступать лет до шестидесяти, на самом деле продюсеры понимают, что в этом есть некоторые риски, поэтому время от времени и заменяют участниц. Даже у песни «Тутси» про «самый-самый-самый безупречный роман» есть срок годности, связанный с тем, что ресурс ностальгии у её слушательниц не бесконечен. А в сольном альбоме «Лирика» 41-летней Ирины Ортман преобладают эстрадные, почти романсовые, взрослые песни — беззаботную танцевалочку она как бы оставляет более юным коллегам.

Пластинка начинается с торжественной «переживательной» композиции «Роман», а следующий номер «Скучать» — это уже романс, очень серьёзный и сделанный по всем канонам жанра, только ему, несмотря на старания певицы, недостаёт проникновенности и задушевности. Тогда Ирина Ортман переходит к сильнодействующим средствам — песне «За детей я господа молю», название которой полностью соответствует содержанию и диктует манеру исполнения. Контраст между развлекательной поп-музыкой «Тутси» и пафосной «взрослой» эстрадой у Ирины получился разительным. Да и название альбома «Лирика» чем дальше, тем всё меньше иллюстрирует стилистику представленных здесь песен. Заглянув в трек-лист и увидев там следующую песню «Мамины сны», можно предположить, что после молитвы за детей Ортман переходит к молитвам за родителей. Но это не совсем так. Взрослой и ответственной эстрадной певице репертуар диктует приближающийся юбилей — 75-летие Великой Победы. Ирина Ортман уже анонсировала специальный мини-альбом военных песен, но «Лирика» тоже из них состоит почти наполовину: композиции «Посвящение офицерам», «Девчонка-медичка» тоже посвящены подвигу народа и конкретных людей.

Нет никаких сомнений в том, что до 9 мая появятся ещё десятки синглов и альбомов, воспевающих Победу, причём артистов никто не заставляет их записывать, они сделают это сами, по зову… хорошо бы написать — «сердца», но это не будет правдой; на самом деле они сделают это из гражданского долга, как они его понимают. Воспоминания о Великой Отечественной войне дали жизнь многим великим песням, но попробуйте вспомнить какие-нибудь великие песни о войне, сочинённые за последние годы. Несмотря на масштабные празднования 70-летия, а теперь и 75-летия Победы, несмотря на правильные строки и точно отмеренные в интонациях строгость и трагизм, все эти «новинки» не становятся народными. На это есть много причин, но самое главная — время, которое лечит старые раны: ветеранов войны осталось совсем немного, а искренне переживать за незнакомых прадедов у нового поколения как-то не получается. Поэтому новые военные песни получаются абстрактными и не слишком трогательными.

Оценка: 5,5 из 10.

Алексей МАЖАЕВ.