{ 18 марта 2020 }

«Евровидение 2020» отменили

Рубрики: [Музыка]  

Евровидение 2020

Европейский вещательный союз (EBU) 18 марта 2020 года принял решение об отмене конкурса песни «Евровидение» в Роттердаме.

— За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые позволят провести «Евровидение», — говорится в сообщении на сайте конкурса. — Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, убедили Европейский вещательный союз (EBU) принять трудное решение не продолжать живое событие, как планировалось. Мы очень гордимся тем, что «Евровидение» объединяло аудиторию каждый год без перерыва в течение последних 64 лет, и мы, как и миллионы поклонников по всему миру, крайне опечалены тем, что оно не может состояться в мае. EBU, NPO, NOS, AVROTROS и город Роттердам продолжат разговор о проведении конкурса песни Евровидение в 2021 году. Мы просим немного терпения, работая над последствиями этого беспрецедентного решения, и терпеливо ждем новых новостей в ближайшие дни и недели.

Организаторы конкурса ответили на сайте и на некоторые часто задаваемые им вопросы. Например, почему нельзя было перенести мероприятие на вторую половину года.

— Текущая ситуация в Европе, вероятно, останется неопределенной в ближайшие месяцы, и на данном этапе мы не можем гарантировать, что сможем провести мероприятие такого масштаба с таким большим количеством заинтересованных сторон в конце этого года, — говорят они. — Конкурс, который состоится позднее в этом году, также сократит время, необходимое победителю, чтобы подготовиться к конкурсу следующего года.

Они отвергли и возможность проведение «Евровидения» без зрителей или дистанционно.

— ДНК конкурса песни «Евровидение» в том, что делегации, артисты и фанаты собираются в одном месте, и предоставляется равная платформа для всех артистов, чтобы они могли соревноваться вместе на одной сцене и иметь одинаковую возможность сиять, — объясняют они. — Мы чувствовали, что в экстремальных условиях, с которыми мы сталкиваемся в этом году, организация конкурса песни по-другому не будет соответствовать нашим ценностям и традициям мероприятия. Уникальный формат «Евровидения» как международного живого события означает, что невозможно определить какую-либо реалистичную альтернативу. Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как отменить шоу.

Вопрос, смогут ли конкурсанты исполнить свои заявленные песни в следующем году, пока остается открытым:

— Это должно быть обсуждено с референтной группой и участвующими вещательными организациями, и решение будет сообщено позже.

Ситуация с возвратом билетов (или оставлением их действительными до следующего года) также будет решена в ближайшее время, и все потенциальные зрители получат информацию по электронной почте.

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