И ходят, и ходят, и ходят эти люди на свои марши.

Уже скоро десять лет будет, как они ходят, а ничего не меняется — ни они сами, ни тот «кровавый режим», который они так уныло — ну, давайте иначе скажем, — стабильно свергают.

Но вот что характерно.

Жизнь в России — трудная. На улице, чай, не Франция, как писал классик.

Тревожные десятые годы — совсем не такая приятная прогулка, как сытые нулевые.

И у народа нашего есть много поводов для беспокойства. Много вопросов.

Как заплатить дорожающую коммуналку?

Сколько стоят лекарства?

Как прожить на эту зарплату?

Почему новая дорога должна быть платной?

Надо ли впихивать половину страны в бетонные многоэтажки на бывшем колхозном поле?

Может, простить кредиты своим гражданам, а не долги братскому Кыргызстану?

Список легко продолжить.

Но ничего — буквально ничего из того мира, в котором рождаются эти вопросы — не волнует людей из другого мира, где есть святой Немцов, «свобода», «Украина, мы с тобой» и «Россия это мы».

Нет таких целей, нет таких идей — даже лицемерных, даже десять раз лживых. Одна «свобода».

Это в Америке главный оппозиционер нынешних выборов Берни Сандерс шатает одновременно Трампа, Байдена и Блумберга, говоря про медицину и налоги, то есть про деньги, про главные нужды маленького человека.

У нас об этом не приходится и мечтать.

Освободите анархистов, отдайте Крым и переименуйте мост в честь Немцова — вот это будет дело, ну а лекарства, дороги и многоэтажки пусть остаются там же, где были. В вечном русском нигде.

Что ж, право каждого — говорить о том, чего он хочет, а чего не хочет, о том и не говорить.

Но про «Россия это мы» — лучше не надо.

Россия это не вы.

Вы — это ходячее недоразумение.

Уже почти десять лет ходит и ходит.

Пусть ходит.

Не будем мешать.