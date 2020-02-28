{ 28 февраля 2020 }

Жора Крыжовников и Стивен Спилберг

Рубрики: [Фейсбук]  

Фильм «Лед-2» собрал более 1 млрд. рублей. «Холоп» посрамлен

“В продолжении фильма «Лед» главные герои — фигуристка Надя (Аглая Тарасова) и хоккеист Саша (Александр Петров) — поженились, молодая пара мечтает о ребенке, но цена за эту мечту будет очень высока.”

Я не хочу поддерживать отечественный кинематограф. Никакой. Ни массовый, ни интеллектуальный.

Если Жора Крыжовников — это русский Стивен Спилберг, я согласен на то, чтобы и дальше оставаться культурной колонией Америки. Дайте обычного Спилберга.

Сергей Мардан


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