Жора Крыжовников и Стивен Спилберг

Фильм «Лед-2» собрал более 1 млрд. рублей. «Холоп» посрамлен
“В продолжении фильма «Лед» главные герои — фигуристка Надя (Аглая Тарасова) и хоккеист Саша (Александр Петров) — поженились, молодая пара мечтает о ребенке, но цена за эту мечту будет очень высока.”
Я не хочу поддерживать отечественный кинематограф. Никакой. Ни массовый, ни интеллектуальный.
Если Жора Крыжовников — это русский Стивен Спилберг, я согласен на то, чтобы и дальше оставаться культурной колонией Америки. Дайте обычного Спилберга.