Жора Крыжовников и Стивен Спилберг

В среду вечером организаторы Каннского кинофестиваля объявили, что президентом жюри фестиваля станет оскароносный режиссер Стивен Спилберг. Фестиваль пройдет на Лазурном Берегу с 15 по 26 мая. «Мое преклонение перед непоколебимой миссией фестиваля чествовать международный язык кино стоит на [Читать...]

Актер Том Хэнкс и режиссер Стивен Спилберг работают над мини-сериалом про Вторую мировую войну для телеканала HBO. Как сообщает Hollywood Reporter, сериал будет повествовать о работе военно-воздушных сил США и будет основан на книге «Masters of the Air: [Читать...]

Стивен Спилберг планирует переснять фильм Джона Форда «Гроздья гнева». Сейчас студия Спилберга ведет переговоры о покупке прав на производство ремейка картины. Оригинальный фильм вышел в далеком 1940 году. В его основу лег одноименный роман Джона Стейнбека. Действие фильма [Читать...]

Михаил Галустян написал на своей странице в твиттере о том, что легендарный режиссер и продюсер Стивен Спилберг («Назад в будущее», «Список Шиндлера», «Линкольн») заинтересовался его творчеством. В его сообщении написано: «Что делать, когда тебе в компанию звонит представитель [Читать...]

Стивен Спилберг вот-вот получит высшее образование. Спилберг, более 30 лет назад оставивший учебу в калифорнийском университете Лонг-Бич ради занятий режиссурой, в прошлом году был наконец восстановлен в списке студентов, а теперь наконец завершает учебу. Благодаря многолетней режиссерской деятельности [Читать...]