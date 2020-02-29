Про аптечную блогершу

Дикая история случилась во время праздновании дня рождения «аптечной блогерши» Екатерины Диденко. В бассейн вывалили несколько ящиков с сухим людом.

После попадания «льда» в воду началась химическая реакция — выделение углекислого газа. Люди прыгали в бассейн и сразу теряли сознание, захлебываясь водой.

Погибло три человека, четверо находятся в больнице с отравлениями.

Невероятно, но людей убило самое настоящее невежество. Люди, которые учили химию в университете, умерли потому, что учили ее плохо. В самом буквальном смысле.

В советском детстве всевозможные химические опыты исправно поставляли пациентов в травматологические отделения больниц по всей стране. Секреты изготовления «самопалов» и дымовых шашек из карбида передавались из поколения в поколение. Но каждый «экспериментатор» всегда знали про сопровождающий эти опасные развлечения риски, включая возможность остаться с выбитым глазом или встретиться с отцовским ремнем.

Тут в детство заигрались очень взрослые люди. И это делает эти смерти особенно нелепыми.

Как мать будет объяснять своим детям, почему погиб их отец? Скажет, что это была страшная случайность? А потом они все равно прочитают, что это была совсем не случайность, а совершенно чудовищная глупость? Им как с этим знанием дальше жить?

Христиане за каждой литургией молятся о том, чтобы Господь даровал им «смерть мирную и непостыдную». Тут — все вышло с точностью до наоборот.

И особенно невероятно выглядели ролики, которые исправно размещала в инстаграмме «аптечная блогерша» Екатерина Диденко уже после случившейся трагедии. Не забывая следить за хронометражем и выставляя подходящие фильтры, чтобы хорошо выглядеть в кадре.

И не напрасно. За полдня на акаунт «Аптечного ревизорро» подписалось 300 тысяч человек.

Я не знаю, какую мораль тут можно вывести, кроме того, что благополучный и сытый мир на наших глазах незаметно превратился в настоящий ад.