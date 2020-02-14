{ 14 февраля 2020 }

Дети в спорте

Рубрики: [Спорт]  [Фейсбук]  

Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова пыталась покончить с собой. 21 год.

Алина Загитова. Фигурное катание. Олимпийская чемпионка. В 17 лет объявила о «приостановке спортивной карьеры».

Юлия Липницкая. Олимпийская чемпионка. Чемпионка Европы. В 19 лет ушла из спорта. Лечилась от анорексии.

Нервные срывы. Психологические травмы. Поломанная психика.

Профессиональные спортсмены — словно детдомовцы. Они не приспособлены к обычной жизни. Выросшие вне нормального социума, эти люди обречены на гибель.

Люди, которые отдают своих 3,4,5-летних детей в секции с установкой, чтобы из них вырастили чемпионов — хуже педофилов. Родители приносят их в жертву своим комплексам, неудовлетворенностью жизнью или вообще рассматривают их как будущий источник дохода.

Все эти мамаши теннисисток, фигуристок и хоккеистов просто торгуют своими детьми. Годами. Совершенно осмысленно и находясь в твердой памяти.

Сергей Мардан


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