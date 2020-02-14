Дети в спорте

Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова пыталась покончить с собой. 21 год.
Алина Загитова. Фигурное катание. Олимпийская чемпионка. В 17 лет объявила о «приостановке спортивной карьеры».
Юлия Липницкая. Олимпийская чемпионка. Чемпионка Европы. В 19 лет ушла из спорта. Лечилась от анорексии.
Нервные срывы. Психологические травмы. Поломанная психика.
Профессиональные спортсмены — словно детдомовцы. Они не приспособлены к обычной жизни. Выросшие вне нормального социума, эти люди обречены на гибель.
Люди, которые отдают своих 3,4,5-летних детей в секции с установкой, чтобы из них вырастили чемпионов — хуже педофилов. Родители приносят их в жертву своим комплексам, неудовлетворенностью жизнью или вообще рассматривают их как будущий источник дохода.
Все эти мамаши теннисисток, фигуристок и хоккеистов просто торгуют своими детьми. Годами. Совершенно осмысленно и находясь в твердой памяти.