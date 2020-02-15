На советской эстраде была масса песен с тем или иным вариантом строчки «Скажи мне ДА!».
Я был мал, любознателен и много думал: зачем ему это ДА?
Ну, скажет она ему ДА.
И чо?
Теперь со всех сторон требуют, чтобы я сказал НЕТ.
Говорят, что не я один должен так сказать, а все мы хором.
Это такая песня года?
Я пою плохо.
А то, что я делаю плохо, мне стыдно делать прилюдно.
Не убежден, кстати, что все остальные поют замечательно.
А когда целый хор петь не умеет, это не искусство, а зряшная мука для нервной системы.
А нервы у меня и так ни к черту.
Поэтому НЕТ тупо ради НЕТ — не вдохновляет.
Я еще не отошел от того, когда меня держали за горло, требуя сказать ДА.