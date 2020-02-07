Немного предыстории — в Южной Корее я был, когда все мировые СМИ пестрели статьями — Северная Корея угрожает Южной. Они запугивают ее ядерными испытаниями. Я ожидал увидеть напуганную Южную Корею — притихшую в ожидании ядерного удара.

Ничуть ни бывало — тишина. В СМИ — молчание. Близкие к посольству люди мягко объяснили — а это случается, когда у них рис заканчивается. Шантажом занимаются. Мы понимаем — и высылаем гуманитарную помощь.

Вот и с Батькой такая же история. Надо пошантажировать и ништяков поиметь. Ничего личного. Он так понимает противовес в отношениях с Россией.

А так все хорошо — АЭС в Белоруси строится как раз на границе с Прибалтикой. Все специалисты там наши.

И еще есть маленькое приятное дело — в поддавки сыграть с Америкой. Поматросить — и бросить.. Дымовую завесу напустить.. Мы слишком мало знаем, чтобы судить о том, что происходит там.

Вот сейчас кому-то надо, чтобы все знали как Россия с Беларусью разругалась.. Нет этого и вряд ли будет.

Но кому -то надо (и я догадываюсь) кому, оттянуть силы и финансы западные именно на Беларусь)