Правдоруб Сергей Соседов

Есть такой смешной, милый, беззащитный и глубоко несчастный человек Сергей Соседов.

Музыкальный критик, никогда ранее не бывавший городовым.

В святые 90-е на канале ТВ-6 всякая плотва решила, что они «Акулы пера», а тогда еще доверчивое население страны этому поверило, запомнив экстравагантного музыкального критика Соседова.

Шли годы.

Иных уж нет, а кое-кого долечить не удалось.

Сегодня Сергей Соседов любит называть себя «правдорубом», принуждая незамутненных блондинок с провинциальных телеканалов начинать интервью с ним фразой «Вас все называют правдорубом…».

Кто называет?

«Я хочу видеть этого человека!»

И потом, титр «правдоруб» еще с приснопамятных времен настоящего НТВ навсегда принадлежит Игорю Иртеньеву, моему старому товарищу, с которым мы по доброй традиции вусмерть разосрались из-за того, что Игорь превратился в ярого либерального ортодокса, а упоротых ортодоксов недолюбливают даже в Израиле.

Годы никого из нас не красят и на благостном, мимически активном лице критика Соседова временами стал проскальзывать злобный оскал.

Это не страшный оскал акулы, это оскал обиженного постаревшего ребенка, решившего, что неблагодарный мир в облике Аллы Пугачевой не воздал должное его выдающимся способностям.

И забытый всеми музыкальный критик Соседов решил вцепиться в Пугачеву всеми своими оставшимися зубами, хуесося ее круглосуточно на каждом углу.

Двойной профит: и правдорубство свое подтвердишь, и о себе напомнишь — Пугачева тот корабль, который, даже затонув, не оставит без прокорма хищные стайки мелкой рыбешки.

Сергей Соседов человек тонкий и неглупый, но когда он начинает вопить в эфире «Почему я должен верить, что дети Пугачевой от Галкина?!..», понимаешь, что он, оказывается, еще и мудак, хотя быть мудаком отнюдь не первейшая обязанность музыкального критика.

Склонен полагать, что трагедия Соседова усугубилась, когда год назад в обанкротившемся банке сгорели его десять лямов в рублях.

Тогда он едва не покончил жизнь самоубийством, решив выброситься из окна, что само по себе выглядело бы не экстравагантно, а смешно — по такой причине в стране не должен бы утихать грохот людских падающих тел — тех, у которых десяти лямов в банке отродясь не бывало.

Ах, музыкальный критик Сергей Соседов!

«Милый, милый, смешной дуралей!»

В жизни столько говна, а ты хороший и нежный..

Никогда больше не храни деньги в сберегательных кассах!

И, ради бога, держись подальше от раскрытых окон!