Конспирология в искусстве

Снял человек фильм, поставил спектакль, написал книгу.
Тебе не понравилось.
Ну, не твой автор, несовпадение у вас — это нормально, люди не пазлы — идеальные совпадения редкость.
Не понравился автор — жалко, конечно, потраченного времени. Но опыт есть — больше я к нему в театр не пойду, фильмы его смотреть не стану и его книг в руки не возьму.
Но сказка только начинается! Вместе с обсуждением внешности автора, его фамилии и возможной национальной принадлежности, вскипает желание запретить, закрыть, выслать и лишить его гражданства к ебени матери.
Требование расстрелять мне пока не попадалось, но, может, я что-то пропустил.
Хотя расстрелять — это хорошо.
Расстрелял — и за Родину сразу не так тревожно.
Тем более, что обязательно некто сведущий, понизив голос, уже произнес главное слово «Мафия!».
Режиссер театральный, писатель, кинорежиссер — одна шайка-лейка, мафия!
Люди! Человеки!
Что вам мешает вместо пустопорожней конспирологии пойти в театр, который вам близок по духу, почитать симпатичного вам автора или посмотреть фильм любимого режиссера?
Чего вас тянет туда, где вам быть невыносимо?
Да ведь по большей части никуда вас и не тянет — вы пересказываете чужие страшилки, не вставая с дивана! И вам уже страшно самим.
А в любимый театр вы все равно, скорее всего, не пойдете.
У вас его просто нет! Вы вообще по театрам-то не очень. И в кино сто лет не были. И книжку открывали сами не вспомните когда.
А все потому что мафия!
Как встану с дивана, сразу пойду в нее записываться.
Иначе сегодня в России честному человеку не выжить.