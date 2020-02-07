Конспирология в искусстве

Снял человек фильм, поставил спектакль, написал книгу.

Тебе не понравилось.

Ну, не твой автор, несовпадение у вас — это нормально, люди не пазлы — идеальные совпадения редкость.

Не понравился автор — жалко, конечно, потраченного времени. Но опыт есть — больше я к нему в театр не пойду, фильмы его смотреть не стану и его книг в руки не возьму.

Но сказка только начинается! Вместе с обсуждением внешности автора, его фамилии и возможной национальной принадлежности, вскипает желание запретить, закрыть, выслать и лишить его гражданства к ебени матери.

Требование расстрелять мне пока не попадалось, но, может, я что-то пропустил.

Хотя расстрелять — это хорошо.

Расстрелял — и за Родину сразу не так тревожно.

Тем более, что обязательно некто сведущий, понизив голос, уже произнес главное слово «Мафия!».

Режиссер театральный, писатель, кинорежиссер — одна шайка-лейка, мафия!

Люди! Человеки!

Что вам мешает вместо пустопорожней конспирологии пойти в театр, который вам близок по духу, почитать симпатичного вам автора или посмотреть фильм любимого режиссера?

Чего вас тянет туда, где вам быть невыносимо?

Да ведь по большей части никуда вас и не тянет — вы пересказываете чужие страшилки, не вставая с дивана! И вам уже страшно самим.

А в любимый театр вы все равно, скорее всего, не пойдете.

У вас его просто нет! Вы вообще по театрам-то не очень. И в кино сто лет не были. И книжку открывали сами не вспомните когда.

А все потому что мафия!

Как встану с дивана, сразу пойду в нее записываться.

Иначе сегодня в России честному человеку не выжить.