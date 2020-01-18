Про Гнатюков

Гнатюков было двое.

И всегда надо было уточнять — Дмитрий или Николай.

Дмитрий был важный оперный и камерный баритон, народный артист и Герой Социалистического Труда.

Николай был лучистый, невыпендрежный и лауреат фестиваля в Сопоте, где его почему-то хотела потушить председатель жюри Алла Пугачева.

И у него были бронебойные хиты «Птица счастья» и «Танец на барабане».

Николай, не выламываясь, согласился участвовать в моей телевизионной программе и попросил называть его просто Колей.

За что мы сразу и выпили.

Выпив, Коля сказал, что у него офигенная девушка, дочь космонавта и что он обязательно меня с ней познакомит.

За это мы тоже сразу выпили и пошли в прямой эфир.

Своим музыкантам Коля выпить не предложил, поэтому в эфир они пошли не столь радостно, тем более, что уже отработали в этот день два концерта.

В эфире под горячим светом меня повело и чтобы не упасть, я амикошонски приобнял Колю за плечи.

Он не возмутился и тогда я распоясался окончательно:

— Вы наверняка ждете «Барабан», а Николай Гнатюк сейчас споет песню «На ветрах осенних»! Моя программа, что захочу, то и будет петь!..

Коля вздрогнул, кто-то из музыкантов тихо сказал за спиной «твою мать…», но это никак не сказалось на качестве исполнения — на советской эстраде непрофессионалов не было.

А песня «На ветрах осенних» была классная.

На мой взгляд, самая лучшая в репертуаре Гнатюка.

Жалко, что хитом она так и не стала.