Нарочито простая современная Россия

Поздняя Советская власть, та, какой она стала ближе к шестидесятым годам, имела массу даже не то что недостатков, но, скорее, ужасных и античеловеческих свойств, перечислять которые нет смысла.

Но было в ней, как ни странно, и кое-что хорошее: общая установка советской культуры, что усложнение человека и усложнение мира — это добро.

Правильно было быть умным, правильно было быть образованным, правильно было чувствовать тоньше и мягче нажимать на жизненные и художественные клавиши, и заниматься наукой, и ратовать, хоть даже и лицемерно, дежурно, но за гуманизм, книжки, знания и прогресс.

Разумеется, на практике эти советские добродетели ежедневно опрокидывались политическим и бытовым маразмом, грубостью и глупостью системы, умеющей прежде всего перегонять войска на огромные расстояния и штамповать на конвейере фабричных людей.

И, тем не менее, мы все время видим, как сквозь эту грубость и глупость советская культура все же стремилась видеть мир более сложным, сочинять там и тут разные противочувствия, парадоксы, паузы, интеллигентные шутки, намеки, цитаты, неоднозначные образы и хорошо организованные метафоры. И даже ее Штирлицы и Холмсы, не говоря уж про Трифоновых и Казаковых, все время поднимались чуть выше и выглядели лучше, чем могли бы, если вспомнить про тогдашние правила игры.

Теперь мы отменили почти все идиотские ограничения советской эпохи, исправили почти все ошибки, какие были тогда.

Но вот это единственное по-настоящему благотворное советское свойство — попытка быть сложнее, чем был или чем ты есть, — исчезло.

Современная Россия демонстративно и нарочито проста.

Она вся — про элементарные, почти животные ценности третьего мира: быть сильным и быть богатым.

Реальным быть — колумбийским или мексиканским — пацаном.

Все прочее — то, что сложнее, — ютится себе где-то на задворках, и хотя обходится, к счастью, без советских рисков, но и никаких шансов на возвращение на большую сцену государства уже не имеет.

И вроде бы к этому уже давно все привыкли.

А все равно жаль.