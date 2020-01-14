Про Польшу и упорство

Негативное восприятие Польши в российском обществе, незнание Польши, отсутствие ее в современном русском историческом и культурном дискурсе — удивительно и необъяснимо.

Россия воевала с половиной мира, русская армия дважды брала Берлин, но немцы всегда оставались важнейшей частью русского мiра. Без «немца» русского мiра и русской культуры вообще не существует.

То же самое с французами. Мы даже представить себя отдельно от французов не можем.

То же самое — с США, с которыми у нас вообще классическая «любовь-ненависть».

И только поляки, по своему упорству, смелости и упорству так похожие на русских, народ оставивший огромный след в европейской культуре, воспринимаются у нас с тупым невежеством и нелюбопытством, которого они точно не заслужили.