Путинское послание

В сегодняшнем бурно обсуждаемом путинском послании мне было интересно услышать совсем не то, о чем все говорят.

Потому что вопросы распределения полномочий — кто кого утверждает, кому подчиняется и с кем консультируется — это аппаратная история. Они сами как-нибудь справятся, а на нашу жизнь это мало влияет.

Зато там было другое.

Дело в том, что самая большая проблема России — это не коварная Америка, не кровавые чекисты, не заговор англичан, не наши чудесные соседи, и даже, как теперь ясно, не климат, слава глобальному потеплению.

А главная наша проблема — это принцип «денег нет».

Деньгам ведь вредно, когда их тратят.

Им нравится лежать тихо — как на пляже.

Так вот сегодня главный человек в стране в своей главной речи сообщил, что деньги есть, и их можно не только копить в трехлитровой банке, но и еще что-нибудь с ними делать.

Дать 500 миллиардов на ремонт больниц и поликлиник, распространить маткапитал на первого ребенка и увеличить его на второго etc., — в общем, делиться.

Могут сказать: но ведь этого мало. Надо еще.

И будут правы. У нас огромная казна и бедная страна.

Но тут есть только один рецепт.

Говорить, писать, протестовать, выступать — но не в отвратительном жанре «студенты Высшей школы экономики расправляют плечи», а — выступать тем, там и за тех, кому действительно плохо, и кто нуждается в помощи, а не с жиру бесится.

Судя по тому, как внимательно власть следит за недовольством собой — и в сегодняшней речи это было видно, — любые громкие и солидарные, но осмысленные, а не «революционные» действия будут вызывать встречное движение.

Я и сам виноват.

Часто ленюсь поддержать какое-нибудь хорошее дело. Бегают люди, стараются, просят.

Ладно, мол, потом как-нибудь.

А надо сейчас.

Тогда и хорошие новости в официальных речах будут чаще встречаться.