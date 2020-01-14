С одной приятной дамой заговорили об антисемитизме в СССР. Оказывается, он был махровым ( по ее мнению).

Я могу сказать честно — я никогда об этом не задумывался. Потому что мы в своем военном городке просто не знали, кто есть кто..

Это уже в наши годы выяснилось, что среди летчиков было много и татар, и евреев.

Помню замечательного капитана Громацкого — как он в пятак -монету попадал ножом с пяти метров.

Или старлея Рабиновича, которого душила исконно русская тоска — посреди гуляний он традиционно переворачивал стол с закусками и салатами, бурно покидал застолье и уходил тосковать за гаражи, бросаясь навзничь в росные предрассветные травы. Потом отпускало — и уже с нами гонял мяч..

Это — антисемитизм? Недопуск евреев в вузы и училища?

А артисты наши все знаменитые? не припомните национальность? Кода пришла разнарядка на «русские чтения» в Польше на «русского артиста» — театр Сатиры ответил грустно — «у нас русский только Державин, а он хворает гриппом — не может поехать».

Может быть, в науке было другое? У меня преподаватели в Вузе были практически все — евреи. Именитые. Один только Вадим Соломонович Баевский чего стоил — великий знаток поэзии Серебряного века..

И когда идут печальные рассказки — а моего отца срезали в Бауманке по пятому пункту, могу сказать только одно — а как это могло произойти, если на экзамене сидели сразу три преподавателя — еврея?

Или это миф, который надо опять вдалбливать в голову? О страданиях? В Союзе? в самой интернациональной стране мира?