{ 14 января 2020 }

Пелагея надеется развестись

Рубрики: [Скандалы]  
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Певица Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным. В интервью телеканалу «Муз-ТВ» она заявила, что это будет «нерадостная история».

— И расставание, и развод — это все такие вещи, которые тяжело переживаются, — рассказала артистка. — Но у нас все хорошо, у нас отличные отношения с Иваном.

Пелагея отметила, что они с Иваном смогли договориться о деталях бракоразводного процесса и сохранили теплые дружеские отношения. Артистка надеется, что все юридические вопросы будут решены без скандальных разбирательств и без вмешательства третьих лиц.

— Я думаю, все пройдет максимально безболезненно для нас обоих, потому что мы об этом договорились, и оба умеем держать слово, — сказала певица. — Самое главное, чтобы в разводе участвовало два человека. Если третьи лица никакие не вмешаются, то все будет прекрасно.

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