Инну Чурикову и Глеба Панфилова обворовали в Мадриде

Актрису Инну Чурикову и ее мужа — режиссера Глеба Панфилова — обокрали в аэропорту Мадрида. Неизвестные похитили у супругов и их сына Ивана Панфилова сумку, в которой, в числе прочего, находились их загранпаспорта. Это произошло сразу по прилете в Испанию, куда семья отправилась праздновать Новый год.

По данным telegram-канала Baza, чтобы улететь домой, семье Чуриковой пришлось обратиться в посольство. Помимо документов злоумышленникам достались кошелек с деньгами и карточками, мобильный телефон и очки за 90 тыс. руб. Ущерб, по подсчетам Инны Чуриковой, составил 250 тыс. рублей.

В интервью РБК актриса подтвердила случившееся.

— Это была прекрасная поездка, мы замечательно провели праздники на прекрасной земле Испании. А люди, которые этим занимаются, — я и думать о них не хочу, — сказала Чурикова.