Оксана Самойлова требует у Джигана половину доходов

Оксана Самойлова собирается взыскать алименты с Джигана, с которым она разводится после десяти лет брака. Она намерена получать с него не менее 50% доходов на содержание четырех общих детей, младший из которых родился в феврале 2020 года. Заявление Самойловой рассматривается в Головинском районном суде города Москвы, сообщает «Стархит».
— Адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты Дениса (настоящее имя рэпера. — Прим. ред.) на содержание детей составили максимальные 50%, — говорят в суде. — Информации о разделе имущества в заявлении нет, отдельного иска по нему — тоже.
Первое заседание по бракоразводному делу Джигана и Оксаны Самойловой состоится 15 июня.