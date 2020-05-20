Оксана Самойлова требует у Джигана половину доходов

Супруга рэпера Джигана создала новый проект под названием Fit For You. 26-летняя Оксана Самойлова хочет помочь всем желающим дамам приблизить своё тело к идеалу. – Проект даст возможность индивидуального подхода к правильным тренировкам и правильному питанию, каждому кто [Читать...]

Экс-«Мисс Вселенная» Оксана Федорова планирует представить на Неделе моды в Москве 35 нарядов своего бренда OFERA в конце весня – начале лета 2014 года. В коллекции телеведущей представлены платья, брючные костюмы, юбки, блузки и сарафаны. – Наброски я [Читать...]

Популярный исполнитель Фрэнк Оушен, выпустивший в уходящем году свой дебютный альбом «Channel Orange», сообщил в своем Twitter, что его отец хочет в судебном порядке истребовать с музыканта миллион долларов. Фрэнк, по мнению отца, якобы должен эту сумму за [Читать...]

Продюсер Андрей Литягин требует 150.000 рублей от организаторов концерта, на котором бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина исполнила песню из репертуара коллектива. Известно, что 21 апреля 2012 г. на юбилейном концерте Ромы Жукова в одном из ночных клубов [Читать...]

Бывшая подруга американского музыканта Рэя Чарльза Мэри-Энн Ден Бок обратилась в Верховный суд Лос-Анджелеса с прошением увеличить сумму алиментов, выплачиваемых на ее 16-летнего сына от Чарльза Кори Робинсона ден Бока. Теперь ден Бок хочет получать вместо $3.000 алиментов [Читать...]