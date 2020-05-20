{ 20 мая 2020 }

Оксана Самойлова требует у Джигана половину доходов

Рубрики: [Звезды]  [Скандалы]  
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Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова собирается взыскать алименты с Джигана, с которым она  разводится после десяти лет брака. Она намерена получать с него не менее 50% доходов на содержание четырех общих детей, младший из которых родился в феврале 2020 года. Заявление Самойловой рассматривается в Головинском районном суде города Москвы, сообщает «Стархит».

— Адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты Дениса (настоящее имя рэпера. — Прим. ред.) на содержание детей составили максимальные 50%, — говорят в суде. — Информации о разделе имущества в заявлении нет, отдельного иска по нему — тоже.

Первое заседание по бракоразводному делу Джигана и Оксаны Самойловой состоится 15 июня.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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