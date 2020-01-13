С Новым годом из булочной!

Уже не за горами начало Нового Кинотаврического Года. Произойдет это радостное событие, если верить календарю “Кинотавра”, 1 июня. Место новогодних торжеств все то же – солнечный город Сочи. Пока в кинотеатре “Мир Кинотавра” распродаются последние путевки (кстати, вероятно, [Читать...]

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL in SOCHI’2001 3 – 14 июня Пользуемся случаем, чтобы напомнить, что МКФ в Сочи проводится с 1994 года. Его гостями, участниками и членами жюри в разные годы были Лилиана Кавани, Теренс Стамп, Анни Жирардо, Франко [Читать...]

С Новым вводом! – строителя. С Новым всходом! – ботаника. С Новым входом! – спелеолога. С Новым гадом! – террариумиста. С Новым доходом! – банкира. С Новым заходом! – бомбардировщика. С Новым кодом! – шифровщика. С Новым ледом! [Читать...]

29 декабря, пятница – газета “Московский Комсомолец” и радиостанция “Русское Радио” при поддержке газет “МузОБОЗ” и “Джокер” представляют группу “Рондо” со своими лучшими балладами. В программе принимает участие группы “А-Студио” и “Ногу Свело!” 30 декабря, суббота – радиостанция [Читать...]

29 декабря, пятница – газета “Московский Комсомолец” и радиостанция “Русское Радио” при поддержке газет “МузОБОЗ” и “Джокер” представляют группу “Рондо” со своими лучшими балладами. В программе принимает участие группы “А-Студио” и “Ногу Свело!” 30 декабря, суббота – радиостанция [Читать...]