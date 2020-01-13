Украинцы выспались на Зеленском за то, что в его новогоднем обращении в кадре не было государственного флага.
А президент Швейцарии поздравила страну из булочной, на фоне плюшек и кренделей.
И швейцарцы не оскорбились, прикиньте.
Это потому что Новый год или просто потому, что у них в головах не опилки?
{ 13 января 2020 }
С Новым годом из булочной!
Украинцы выспались на Зеленском за то, что в его новогоднем обращении в кадре не было государственного флага.
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3 комментария
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Майданутость не лечится.
Потому что в Швейцарии в кантонах по сути власть советов, а не олигархов.
Украинцы просто свихнулись со своей незалежностью и ура-патриотизмом (мы за ними в списке :) ). А “славу Украине” вообще лечить надо!