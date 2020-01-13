{ 13 января 2020 }

С Новым годом из булочной!

Рубрики: [Фейсбук]  
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Украинцы выспались на Зеленском за то, что в его новогоднем обращении в кадре не было государственного флага.
А президент Швейцарии поздравила страну из булочной, на фоне плюшек и кренделей.
И швейцарцы не оскорбились, прикиньте.
Это потому что Новый год или просто потому, что у них в головах не опилки?

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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3 комментария

  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Лариса Ленская :
    13.01.2020 в 18:17

    Майданутость не лечится.

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  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Inna Zhuravel-Wilcock :
    13.01.2020 в 18:24

    Потому что в Швейцарии в кантонах по сути власть советов, а не олигархов.

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  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Елена Лето :
    13.01.2020 в 18:30

    Украинцы просто свихнулись со своей незалежностью и ура-патриотизмом (мы за ними в списке :) ). А “славу Украине” вообще лечить надо!

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