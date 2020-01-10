И кто из нас псих?

Сначала они наделали в Москве платных парковок. И стали получать бабло. Потом они расширили тротуары и убрали платные парковки. И перестали получать бабло.

Теперь — ни бабла, ни парковок. Только огромные тротуары, по которым уныло бредут одинокие прохожие.

Когда они пришли, то заявили — будем бороться с пробками. Потом сказали — на фиг машины. Пусть все ездят на общественном транспорте.

За это время количество машин в Москве выросло с пяти миллионов до восьми. Они сузили дороги. Убрали парковки перед магазинами, кафе и поликлиниками и больницами. Есть целые улицы, на которых вообще нет парковок.

Это было эссе.